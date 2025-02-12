راغب علامة يشعل الأجواء في بونتا كانا ومفاجأة لمعجبيه في عيد الحبّ!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا السوبر ستار راغب علامة حفلاً فنياً مميّزاً في بونتا كانا، ضمن تجمع فني عربي استقطب عدداً كبيراً من أبناء الجاليات العربية من أميركا الشمالية والجنوبية. وكعادته، أشعل راغب الأجواء بحضوره المميز وأدائه الاستثنائي، حيث تفاعل الجمهور معه بحماس، مرددين أغانيه الشهيرة عن ظهر قلب.

لحظة طريفة تشعل مواقع التواصل

وشهد الحفل موقفاً طريفاً ولافتاً، حيث لاحظ السوبر ستار خلال غنائه على المسرح حضور مجموعة كبيرة من السيدات الجميلات اللواتي كنّ يرتدين اللون الأحمر بالصدفة، فما كان منه إلا أن دعاهم لمشاركته الرقص على المسرح، في لحظة عفوية أثارت إعجاب الجمهور وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو والصور من الحفل.

مفاجأة عيد العشاق… ميدلي من أبرز أغانيه الرومانسية بقالب معاصر

من جهة أخرى، يستعد راغب علامة لمفاجأة مميزة بمناسبة عيد العشاق، حيث سيطلق ميدلي جديداً يتضمن إعادة توزيع ثلاث من أشهر أغانيه الرومانسية: “قرّب لحدّا”، “عنجد بحبّك عنجد”، و“آسف حبيبتي”، ليقدّمها بإحساس متجدد وقالب معاصر يليق بأجواء الحب.

ليلة عيد الحبّ في عمّان

هذا وقد عاد السوبر ستار من بونتا كانا إلى العاصمة الفرنسية باريس لقضاء إجازة قصيرة، قبل أن يتوجّه إلى العاصمة الأردنية عمّان لإحياء حفل عيد الحب في فندق فورسيزونز، في ليلة يُتوقع أن تكون مليئة بالرومانسية والطرب وسط حضور جماهيري كبير.