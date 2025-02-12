أحمد حلمي يواجه الجدل.. والدفاع عنه يتواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج الملحن والمنتج والموزّع الموسيقي مصطفى جاد، زوج الفنانة كارمن سليمان، عن صمته بعد الجدل الذي أُثير حول مشهد حديثه مع الفنان أحمد حلمي في أحد عروض مسرحية “بني آدم” وقيل فيه “الإفيه” الشهير “مصري وصف أول”… والذي لاقى تفاعلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مصطفى جاد عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو دافع فيه عن حلمي، حيث قال إن الواقعة كانت مجرد موقف ارتجالي من حلمي، ولم يكن فيها أي إهانة كما فهم البعض، مؤكداً أن عرض المسرحية تأخر قليلًا عن موعده، ما تسبب في استياء بعض الحضور، لذا قرر حلمي أن يلطّف الأجواء بطريقته الكوميدية المعهودة.

وقال جاد: “اللي مضايقني في الموضوع إن الناس بتزايد على حاجة هزار، حلمي نجم كبير وأنا بحب الهزار، والموقف كان يخصني، والراجل طلع على المسرح عشان يهدّي الناس بسبب التأخير، فارتجل ونزل لشخصية الدور اللي بيقدّمها، وقال الإفيه اللطيف اللي مفيهوش أي إهانة، خصوصاً إن هو اللي عزمني للحضور من الأساس”.

وأكد مصطفى جاد أن علاقته بأحمد حلمي عمرها خمس سنوات، وأنه يكنّ له كل الاحترام، قائلاً: الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة، وكفاية مزايدات”.

يُذكر أن الفيديو المتداول أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض أن الجملة تحمل إهانة من أحمد حلمي الى المصريين.