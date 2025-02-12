صورة نادرة تجمع أحمد زكي وعمرو دياب تثير التفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان الراحل أحمد زكي والفنان عمر دياب ظهر فيها النجمان وهما يتبادلان الأماكن في إحدى الحفلات التي كان يحييها “الهضبة” وحضرها الفنان الراحل.

وظهر أحمد زكي في الصورة وهو يمسك بالميكروفون ويندمج في الغناء، بينما كان “الهضبة” يصفق له مبتسماً.

وتداول الصورة عدد كبير من نشطاء “فيسبوك” مع تعليقات طريفة عليها من نوعية: “الله يرحم أحمد زكي لو كان عايش كان قعّد كل الناس دي في بيوتها”، و”الهضبة قاعد منبهر من غناء أحمد زكي وبيتعلم منه”…

يُذكر أن عمرو دياب أحيا أخيراً حفلاً خاصاً في أحد فنادق القاهرة وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات البارزة في المجتمع.

وقدّم “الهضبة” خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه، منها: “يا أنا يا لأ”، “ده لو اتساب”، “بحبه”، “أنت الحظ”، “وغلاوتك”، كما غنّى مجموعة من أغانيه القديمة في “ميدلي” خاص ضمّ أغاني: “نور العين”، “قمرين”، “العالم الله”، ولم ينسَ عمرو دياب أن يغنّي لجمهور الحفل أغنية “يا قمر” التي صدرت في ألبوم “مكانك”.