ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حساباتها الخاصة في موقعَي التواصل الاجتماعيين “فيسبوك” و”إنستغرام” فيديو مؤثراً من مسلسلها الرمضاني “وتقابل حبيب”، ظهرت خلاله في مشاهد درامية بشخصية قوية وهي تتحدث عن الجرح والانتقام، وعلّقت على الفيديو قائلةً: “أنا ست دلوقتي مجروحة وجايز أحب إني أنتقم”.

وأثار تعليق ياسمين جدلاً كبيراً بين متابعيها عن المقصود به، وهل إنها تروّج من خلاله فقط للمسلسل أم تقصد به شيئاً آخر!

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز تواصل تصوير مسلسلها “وتقابل حبيب” المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي الرمضاني المقبل، ويشاركها في بطولته كلٌ من: كريم فهمي وأنوشكا وخالد سليم ونيكول سابا وبسنت شوقي وحنان سليمان وإنجي كيوان وندا موسى ورشوان توفيق وصلاح عبدالله ومحمود ياسين ومنة عرفة وسلمى غريب، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

ويشكّل هذا المسلسل التعاون الثاني بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، بعد مشاركتهما معاً في مسلسل “ونحب تاني ليه” الذي عُرض في رمضان 2020.