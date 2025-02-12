عمرو سعد يروّج لـ”سيد الناس” ويعد بعمل مميز في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في إطار الترويج لمسلسله الرمضاني الجديد “سيد الناس”، نشر الفنان عمرو سعد عبر حسابه الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، صورة من كواليس تصوير المسلسل وجّه لجمهوره من خلالها رسالة كشف فيها عن أمنيته بأن ينال العمل إعجابهم، مؤكداً أنه سيكون سفيراً للدراما المصرية في رمضان.

وعلّق عمرو سعد على الصورة قائلاً: “تصوير مسلسل “سيد الناس”، إخراج محمد سامي وبطولة مجموعة رائعة من كبار نجوم مصر واللي إن شاء الله تشوفوه في رمضان على شاشة mbc1 وMbc مصر وmbc عراق وشاهد”.

وأضاف: “بتمنّى ينال إعجاب ومحبة كل بيت مصري وعربي ويكون خير سفير للدراما المصرية العظيمة في كل شارع عربي من المحيط الى الخليج”.

ويشارك في بطولة مسلسل “سيد الناس” عدد من النجوم الكبار، بينهم: إلهام شاهين، أحمد زاهر، خالد الصاوي، أحمد رزق، إنجي المقدّم، بشرى، رنا رئيس، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد فهيم، سلوى عثمان…، وهو من تأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، داخل إحدى قرى صعيد مصر، حيث يسلّط الضوء على حياة سكان هذه القرية وصراعاتهم اليومية، في إطار درامي إنساني مشوّق.