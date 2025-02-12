محمد رمضان يشوّق الجمهور لمدفع بعد الإفطار في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنان محمد رمضان تشويق جمهوره لبرنامجه الجديد الذي من المقرر أن يقدّمه بعد الإفطار في رمضان المقبل عبر قناة dmc.

ونشر رمضان عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” فيديو تحدث خلاله عن برنامجه في رمضان قائلاً: “وإنت قاعد بتفطر هتبقى جايب قناة “دي إم سي” استنّى مدفع رمضان بعد الأذان على طول، وباختصار شديد أنا ما ليش تقليد”.

وكان محمد رمضان قد نشر من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً أثار به تفاعلاً واسعاً بعدما لمّح فيه الى مشاركته في الموسم الرمضاني لهذا العام، حيث ظهر في الفيديو وهو يوجّه رسالة الى جمهوره أشار فيها الى ظهوره بعد مدفع الإفطار في عمل جديد سيُعرض على قناة DMC.

وقال رمضان في الفيديو: “في مدفع رمضان قبل أذان المغرب ده علشان الناس تفطر، وفيه مدفع رمضان هيبقى بعد أذان المغرب على DMC علشان الناس تفرح”…

واختتم رمضان الفيديو برسالة لم يكشف فيها عن هوية الشخص الموجّهة إليه قائلاً: “هتقول عامل ده ليه؟ هقولك ببساطة شديدة، الناس عايزة الجديد يا ليفة”. وأرفق الفيديو بالتعليق: “ثقة في الله مصر هتفرح”.