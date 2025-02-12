فجر السعيد تفاجئ الجميع بقرار جديد من داخل السجن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل الاعلامية فجر السعيد مفاجأة الجمهور بقراراتها التي تعلن عنها من خلال صفحة صديقتها الاعلامية مي العيدان، بالتزامن مع قرار النيابة العامة في الكويت حبس السعيد 21 يوماً احتياطياً وإحالتها إلى السجن المركزي على خلفية اتهامها بالتطاول على دولة عربية شقيقة.

وبعد اعتذارها إلى جمهورية العراق متمثلة حكومة وشعباً، فاجأت مي المتابعين على تطبيق انستغرام بإعلان جديد أثار جدلاً كبيراًبين المتابعين، حيث نشرت صورة للأشخاص المعنيين، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “(وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) صدق الله العظيم. ايماناً مني بأن العفو والصفح من شيم الصالحين فقد قررت أنا فجر عثمان السعيد التنازل والتصالح عن اخواني فاضل الدبوس والدكتور عبدالحميد دشتي وعن جميع الدعاوي الجزائية والمدنية المرتبطة بها المرفوعة مني ضدّ الاخرين”.

وأضافت: “طلبت فجر من المحامي الدكتور فيصل العنزي سرعة انجاز التنازلات الخاصة بتلك الدعاوي والحمدالله وعلى بركة الله. وحفظ الله الكويت واميرها وولي عهدها وحكومتها وشعبها من كل مكروه وسوء. وهذا تنازل مني”.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع قرارات فجر الجريئة التي تتخذها من داخل السجن، متسائلين عن الأسباب والظروف التي أوصلتها إلى هذا الحدّ، علماً أنها من الشخصيات القوية والتي تتمتع بثقة عالية بالنفس.

وجاء هذا القرار بعد الاعتذار الصريح التي وجهته للعراق، وكتبت “انطلاقا مني وحرصاً على العلاقات الطيبة الكويتية- العراقية بين البلدين والتي عملت دائماً بشخصي وبصفتي إعلامية على توثيق وتوطيد هذه العلاقات وإرجاع المياه لمجاريها وتضميد جروح الماضي، أتقدّم باعتذاري الى جمهورية العراق الشقيق … عن كل ما بدر مني مما قد يعكّر صفو العلاقات بين البلدين، أو ما قد بدر مني بالخطأ أو عن غير قصد وخير الخطّائين التوابون. كما قررت أن أعتزل العمل السياسي وكل ما يتطرق إليه من النقد السياسي وغيره”.