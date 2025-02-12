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مي عمر ترد على جدل بوستر “إش إش” بهذه الرسالة

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مي عمر ترد على جدل بوستر “إش إش” بهذه الرسالة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كتبت الفنانة مي عمر عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” منشوراً ردّت فيه على جدل ظهور كل أبطال مسلسلها الرمضاني “إش إش” على البوستر الرسمي للعمل، الذي يخرجه محمد سامي، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وقالت مي في منشورها: “بالعكس، أنا لو أقدر أحط كل الناس اللي شاركوا في المسلسل، حتى لو بدور مشهد أو مشهدين، هعمل كده، لأن أي حد شارك هو جزء من نجاح العمل”.

وتابعت: “في النهاية المسلسل ده مجهود جماعي بس للأسف إحنا مقيّدين بعدد معين، ولو نقدر نحط كل الناس اللي اشتغلت كنا عملنا كده، وعامل البوفيه اللي البعض ممكن يتريق عليه، أهميته ما تقلش أبداً عن أي حد فينا لأن ده عمل جماعي، وكل شخص ساهم فيه هو جزء من نجاحه”.

وكانت مي عمر قد كشفت عن تفاصيل مسلسل “إش إش”، والذي تؤدي فيه دور راقصة، مؤكدةً أنه يحمل العديد من المفاجآت وخالٍ من أي جرأة لأنه سيُعرض في الشهر الفضيل.

مسلسل “إش إش” هو بطولة الفنانين: مي عمر، ماجد المصري، انتصار، هالة صدقي، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، علاء مرسي، عصام السقا، إيهاب فهمي، ومحمد الشرنوبي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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