رانيا يوسف تروّج لمسلسلها الجديد بـ”يوميات بطة القادرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في سياق ترويجها لمسلسلها الرمضاني المقبل “نصف الشعب اسمه محمد”، نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، مجموعة فيديوهات كوميدية ظهرت فيها بأسلوب مختلف يجذب الجمهور.

وجاءت فيديوهات رانيا تحت عنوان “يوميات بطة القادرة”، في إشارة الى الشخصية التي تقدّمها ضمن أحداث المسلسل، وفي أحد هذه الفيديوهات، تقمّصت رانيا شخصية الفنانة عبلة كامل من أحد أفلامها الشهيرة، في مشهد أثار تفاعل الجمهور بشكل واسع، مؤكدين أن هذه الفيديوهات تعكس روح الشخصية التي تجسّدها في العمل، حيث تعتمد على الأداء التلقائي والمرِح، ما جعلها تحقق انتشاراً على منصات التواصل الاجتماعي، مع تفاعل كبير من الجمهور.

كما نشرت رانيا يوسف البرومو الرسمي لمسلسل “نصف الشعب اسمه محمد”، حيث ظهرت في مشهد يجمعها بالفنانَين عصام عمر ومايان السيد، وتجسد رانيا في العمل دور والدة مايان السيد، حيث تشترط على العريس، الذي يلعب دوره عصام عمر، أن يدفع مهراً قدرُه 700 ألف جنيه، ويقدّم شبكة من الألماس لابنتها، وهو ما يثير مواقف كوميدية ضمن أحداث المسلسل.

وينتمي مسلسل “نصف الشعب اسمه محمد” الى الأعمال الكوميدية الاجتماعية، حيث يتناول في إطار خفيف مجموعة من القضايا الأسرية والمجتمعية، ويسلّط الضوء على مواقف كوميدية من صميم الحياة اليومية. ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم: عصام عمر، مايان السيد، رانيا يوسف، شيرين، هاجر السراج، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، ألفت عمر، وهو من إخراج عبد العزيز النجار.