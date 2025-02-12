شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية بين الشقيقتين دنيا وإيمى سمير غانم.. الحكم للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنافس كل من الشقيقتين النجمة دنيا سمير غانم والنجمة إيمى سمير غانم فى موسم دراما رمضان 2025، وسوف تصبح المنافسة قوية بينهما، وينتظر الجمهور مشاهدة المسلسلين والاستمتاع بما يقدماه، وخصوصا أنهما لم يتنافسا منذ فترة أمام بعضهما في سباق دراما رمضان، من ستستحوذ على قلب المشاهدين هذا ما ستكشفه الأيام وقت عرض المسلسلين؟

ويعرض للنجمة دنيا فى رمضان مسلسل عايشة الدور المقرر عرضه على شاشات المتحدة بعد غيابها عن المنافسة رمضان الماضى، وتقوم دنيا سمير غانم بدور "عايشة" وهي سيدة مطلقة وأم لطفلين لكن القدر يجعلها تعود لطالبة جامعية بعد قيامها بحل مكان ابنة شقيقتها التي تتعرض لحادث.

والمسلسل 15 حلقة من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، و أحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندى.

أما النجمة إيمى تنافس فى دراما رمضان بمسلسل عقبال عندكوا ويشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.

والعمل يعيد إيمى بعد غياب دام 5 سنوات، وتحديداً منذ آخر أعمالها فى دراما رمضان، مسلسل "سوبر ميرو" الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019.