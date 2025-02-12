شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الخامسة من مهرجان البحرين السينمائي في 30 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف المدير الفني لمهرجان البحرين السينمائي عمار زينل عن موعد الدورة الخامسة من المهرجان خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2025 .

وأوضح زينل أن الدورة الخامسة من المهرجان ستنطلق بحلة مغايرة ستكمل ما حققه المهرجان من نجاحات خلال دوراته السابقة .

وأكد زينل أن المهرجان عمل منذ دورته الأولى على تكريس فكرة دعم صانع الفيلم البحريني، وتمكينه من أدوات الصناعة وإثراء المشهد السينمائي في المملكة من خلال ما يقدمه من عروض وفعاليات ،لافتاً إلى أن الدورة الرابعة قدمت عدداً من المبادرات الداعمة لصانع الفيلم البحريني ومنها على سبيل المثال حصول مخرج الفيلم البحريني الفائز في المسابقة على منحة من السفارة الفرنسية لحضور مهرجان كليرمونت فيراند الدولي للأفلام القصيرة بفرنسا ، و الذي يعد من أهم المهرجانات الدولية للأفلام القصيرة .



عمار زينل



وذكر زينل أن أنه سيتم الإعلان عن مواعيد فتح باب تلقي المشاركات للمسابقة الرسمية في المهرجان التي تتضمن 5 فئات هي: الفيلم البحريني القصير، الفيلم الروائي القصير، الفيلم الوثائقي، أفلام التحريك، أفلام الطلبة خلال الأيام القليلة القادمة .

كما دعا زينل صناع الأفلام في مملكة البحرين للاستفادة من المبادرات التي سيقدمها المهرجان خصوصاً فيما يتعلق بالورش التدريبية والحلقات النقاشية التي تثري تجربة صانع الفيلم.