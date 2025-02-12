بكلمات من الإشتياق.. أشرف عبد الباقي يستذكر صديقه الراحل علاء ولي الدين

ميرنا وليد - بيروت - إستذكر الممثل المصري أشرف عبد الباقي صديقه الراحل الممثل المصري علاء ولي الدين من خلال صورة قديمة تجمعهما شارككها مع متابعيه عبر حسابه الخاص، و علق على منشوره بكلمات مؤثرة قائلاً: "صاحبي اللي كنت مسنود عليه ( حرفيا ) اتوفي زي النهاردة من٢٢ سنة ولغاية النهاردة وبرغم اني عندي اصحاب كتير لكن ماحدش زي علاء ربنا يرحمك ويغفرلك يارب".



و في وقت سابق، أشعل أشرف عبد الباقي، حماس متابعيه لأحدث الأعمال التي يحضر لها، وهي مسرحية "الطيبين"، ونشر البوستر الرسمي للمسرحية، وعلق بالقول: "انتظرونا في موسم الرياض في مسرحية الطيبين ان شاء الله هتعجبكم جدا! من ‏ 7 الى 11 يناير علي مسرح بكر الشدي، بوليفارد سيتي".

