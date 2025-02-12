حسين فهمي يرد على لقاء الخميسي .. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل المصري حسين فهمي على الممثلة المصرية لقاء الخميسي التي أشارت إلى أنه قدم الكثير خلال مسيرته الفنية، وقالت :"الأستاذ والنجم الكبير والقدير المثقف المهذب الذي يقدر الفن والفنانين ويحترم الجميع أياً ماكان قدرهم ، شكرا على المصداقية والتواضع والاخلاق الحميدة والكلمة الصادقة الجميلة، شكرا على المجهودات العظيمة ، شكرا على وجودك في عالم الفن والمحبة والسلام ،شكرا".
ليرد فهمي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"شكرًا جزيلًا على كلماتك الراقية هذا التقدير والمحبة هما الدافع الحقيقي للاستمرار في تقديم الفن بكل صدق وإخلاص ممتن جدًا لوجود أشخاص يقدرون الفن بهذه الروح الجميلة".
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