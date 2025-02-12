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ميرنا وليد - بيروت - أتمت النجمة العالمية جينيفر أنيستون عامها السادس والخمسين يوم الثلاثاء، وفي صور جديدة تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، تبدو الممثلة المخضرمة في مسلسل Friends شابة بشكل مستحيل بدون تجاعيد.
لطالما دافعت أنيستون عن الرعاية الذاتية واعترفت بالانخراط في الإجراءات التجميلية للحفاظ على مظهرها الشبابي.
واعترفت النجمة، التي شوهدت وهي تغادر مكتب جراح التجميل مع صديقتها ساندرا بولوك في ولاية كونيتيكت عام 2024، بإستخدام البوتوكس، لكنها قالت إن ذلك ليس من أجلها.
وبدلاً من ذلك، تقوم بحقن الببتيد وعلاجات الحيوانات المنوية لسمك السلمون، والتي قالت لجيمي كيميل العام الماضي إنها "تعمل حقًا" على الرغم من أنها غير متأكدة من كيفية "استخراج الحيوانات المنوية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- جينيفر أنيستون تفاجئ محبيها بإطلالتها الشابة في عيد ميلادها الـ 56 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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