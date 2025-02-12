نوال الزغبي تكشف تفاصيل ألبومها الجديد .. والجمهور يعلق

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن عدد الأغنيات في ألبومها الجديد، مشيرة إلى أنه يحتوي على 3 أغنيات باللهجة المصرية و 3 أغنيات باللهجة العربية، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلقت الزغبي قائلة :"صار جاهز بالألبوم ٣ اغنيات باللهجة المصرية و٣ باللهجة اللبنانية Can’t wait ".

متابعو الزغبي إنهالوا بالتعليقات وجاء فيها :"أنا متأكد و كلي ثقة بنوال انو هيدا الالبوم راح يكون بمثابة رد على كل متطاول ونوال بعرفها بتعشق التحدي وفالها النجاح و نكسر الدني بالألبوم"،"متحمسة وواثقة رح يكون ألبوم حلو ويضاف لسلسلة نجاحاتك"،"في اغنية دراما؟ يعطيكي العافية، الحماس مليون. بدنا وحدة عراقية"، وغيرها .