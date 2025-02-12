شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد عن إقامة جبرية: أصعب دور عملته فى حياتى وماكنتش أنا خالص والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النجمة هنا الزاهد أن دورها فى مسلسل إقامة جبرية الذى تم عرضه مؤخراً على منصة watch it وحقق نجاحاً كبيراً هو الأصعب فى حياتها، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها شعرت وكأنها شخصية أخرى غير شخصيتها، خاصة أن الدور بعيد تماماً عن طبيعتها فى حياتها بعيداً عن التمثيل.

وأوضحت هنا الزاهد إلى أنها اعتمدت على مكياج جعل وجهها باهت طوال الحلقات، كما أنها اندمجت مع الشخصية طوال فترة التصوير، كما أنها اندهشت من نفسها بعد مشاهدة العمل، لافتة إلى أنها شعرت بالنجاح الكبير الذى حققه العمل من خلال السوشيال ميديا والتفاعل الكبير من الجمهور مع أحداث الحلقات، كما أنها تلقت العديد من رسائل التهنئة من أصدقائها الفنانين وكذلك المخرجين وغيرهم.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقى، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حالياً فيلم بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

كما تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025.