أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة تكشف عن أسماء مقدمي حفل الأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2025 10:19 صباحاً - مع اقتراب الحفل الأبرز والأكبر للسينما ونجومها، تواصل أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المعنية بحفل توزيع جوائز الأوسكار بالكشف عن تفاصيل الحفل ومقدميه. وفي الساعات القليلة الماضية، كشفت الأكاديمية من خلال موقعها على الإنترنت وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن مجموعة جديدة من مقدمي الحفل في نسخته الـ97.

مقدمو حفل الأوسكار الـ97

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أزاحت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة الستار عن أسماء جديدة لتقديم حفلها السنوي لتسليم جائزة الأوسكار وهم: هالي بيري، بينيلوب كروز، إيل فانينغ، ووبي غولدبرغ، سكارليت جوهانسون، جون ليثغو، إيمي بولر، جون سكويب، وبوين يانغ.

وقد كانت الأكاديمية قد شاركت في وقتٍ سابق من هذا الشهر عن تولي عدد من الفائزين بجائزة الأوسكار العام الماضي، مهمة تقديم الحفل، وهم: روبرت داوني جونيور، كيليان مورفي، دافين جوي راندولف، وإيما ستون. كل هؤلاء سيعودون إلى مسرح الأوسكار بعد فوزهم العام الماضي في فئات التمثيل الخاصة بهم.

تمثال ذهبي لمضيف الحفل كونان أوبراين

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في وقتٍ سابق من العام الماضي، كانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة قد أعلنت عن اختيارها لأول مرة الممثل الكوميدي الحائز على جائزة إيمي والكاتب والمنتج ومقدم البرامج كونان أوبراين لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97، ومؤخراً أصدرت الأكاديمية إعلاناً تشويقياً يُظهر أوبراين بوصفه تمثالاً مطلياً بالذهب.

حفل توزيع جوائز أوسكار الـ97

سيُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025 يوم الأحد 2 من مارس 2025 على مسرح دولبي في أوفيشن هوليوود، وسيتم بثه مباشرة إلى أكثر من 200 دولة حول العالم. وقد وعد منظمو العرض بأن جوائز هذا العام "ستحتفل بالعمل الذي يوحدنا بوصفنا مجتمعاً سينمائياً عالمياً، وتعترف بأولئك الذين قاتلوا بشجاعة ضد حرائق الغابات".

يمكنك التعرف إلى ترشيحات جوائز الأوسكار 2025

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