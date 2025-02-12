ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل السوري فادي صبيح في أحدث أعماله في مسلسل "العميل" وحقق نجاحاً كبيراً كعادته، فهو الذي في رصيده عدداً هائلاً من الأعمال الناجحة.
وتواجد صبيح على السجادة الخزامية في مهرجان Joy Awards، وكان له لقاء مع سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، وتحدث عن مسلسل "العميل" وعن التعامل مع الممثل القدير أيمن زيدان، واختار الممثل السوري سامر إسماعيل، وكشف إذا كان هناك جزء جديد لمسلسل "حارة القبة" وتحدث عن تصوير عمله الجديد، كما تحدث عن Joy Awards ووجه رسالة لمحبيه وأمنية للبنانيين.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - فادي صبيح يكشف مصير " حارة القبة " .. وهذا ما قاله عن أيمن زيدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.