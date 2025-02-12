خاص وبالفيديو - فادي صبيح يكشف مصير " حارة القبة " .. وهذا ما قاله عن أيمن زيدان

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل السوري فادي صبيح في أحدث أعماله في مسلسل "العميل" وحقق نجاحاً كبيراً كعادته، فهو الذي في رصيده عدداً هائلاً من الأعمال الناجحة.



وتواجد صبيح على السجادة الخزامية في مهرجان Joy Awards، وكان له لقاء مع سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، وتحدث عن مسلسل "العميل" وعن التعامل مع الممثل القدير أيمن زيدان، واختار الممثل السوري سامر إسماعيل، وكشف إذا كان هناك جزء جديد لمسلسل "حارة القبة" وتحدث عن تصوير عمله الجديد، كما تحدث عن Joy Awards ووجه رسالة لمحبيه وأمنية للبنانيين.

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