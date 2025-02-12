صور رومانسية جديدة لـ أروى جودة مع زوجها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية أروى جودة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور جديدة تجمعها بزوجها.

وظهرت أروى في الصورة برفقة زوجها، بلقطات رومانسية، ظهرت فيها بفستان الزفاف، ما أثار تفاعلا كبيرا من المتابعين.

وأرفقت أروى الصور بتعليق أعربت فيه عن حبها الكبير لزوجها، إذ كتبت فيه: "أحبك دائمًا وإلى الأبد".

ولاقى منشور أروى تفاعلا واسعا من المتابعين، الذين أعربوا عن إعجابهم بعلاقة الثنائي وحبهما لبعضهما البعض، كما تمنوا لهما حياة سعيدة.

يذكر أن أروى كانت قد احتفلت بعقد قرانها، في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، وكتبتعبر حسابها الرسمي: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره اللّٰه لي".

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