ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة مرور 48 سنة على غياب الملكة علياء الحسين الزوجة الثالثة لملك الأردن الراحل الحسين بن طلال نستذكر جمالها وحضورها اللافت وعقليتها المنفتحة وحيويتها. إسمها علياء يعني التحليق عالياً. كانت تعبّر عن ارائها بصراحة لا متناهية ولا تعير اهتماماً لما يظنه الناس طالما انها تعرف أنها تتصرف بشكل سليم. لم تتردد في مد يد المساعدة لمن يطلبها ولم ترفض طلبا لأحد بدافع الحب الذي كان في قلبها الكبير. كانت تدخل الى المطبخ في القصر وتتحدث مع العمال عن عائلاتهم وهمومهم. وصفها الملك حسين أنها كانت ملكة قبل أن يتزوجها.

كانت هذه تفاصيل خبر في الذكرى الـ 48 لغياب الملكة علياء الحسين... نستذكر صفاتها النبيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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