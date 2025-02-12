مصطفى جاد بأول تعليق على ما حدث بينه وبين أحمد حلمي في السعودية.. ويرد على الهجوم

ميرنا وليد - بيروت - علق الملحن والمنتج المصري مصطفى جاد على الانتقادات التي تعرض لها الممثل المصري أحمد حلمي بسبب ما حدث بينهما في عرض لمسرحية "بني آدم" في السعودية مؤخرا.

وفي التفاصيل، انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مؤخراً مقطع فيديو للممثل المصري أحمد حلمي، خلال عرض مسرحيته، ظهر فيه وهو يمازح الملحن مصطفى جاد، زوج الفنانة المصرية كارمن سليمان، الذي كان يجلس في الصف الأول في المسرح، إذ قال له أحمد حلمي: "مصري وقاعد في الصف الأول.. أكيد معزوم".

وفي أول رد لمصطفى قال : "من حق أي مصري ومصرية يغيروا على بلدهم، لأن كلنا بنعشق مصر وما ينفعش حد يزايد على مصرية حد" وتابع : "أنا وحلمي نعرف بعض من خمس سنين، وحلمي نجم كبير بحبه وبحب هزاره، والهزار كان يخصني أنا. والله ما أحب أقول الكلام ده، أنا أقدر أشتري مسرح بس الهزار كان في محله"

وكشف مصطفى ان أحمد لحمي نزل الى الجمهور وراح يمازحهم بعدما تأخر عرض مسرحيته : "المسرحية يومها تأخرت على الناس شوية وكانوا متضايقين في القاعة، فطلع الراجل بلطافته وذكاؤه وخبرته يهدي الناس شوية وارتجل، ونزل بشخصيته في المسرحية وهي شخصية شريرة جدا، وقال إفيه لذيذ مفيش فيه أي حاجة تهين، لأن الراجل هو اللي عازمني. الراجل عازم منتج عنده القدرة يقفل المسرح بصحابه وعيلته ويحجز كل التذاكر بحب الناس وتقديرهم"

وتابع : "اللي مزعلني في الموضوع حاجة تخصني، وحاجة مزعلاني أكتر تخص حلمي. الراجل ده ماشوفتش في حياتي ألطف منه، وراجل محترم وبيقدر الناس وبيعاملهم كويس، وبيحب الحياة والهزار وقعدته ماتملش منها، لمجرد إنه هزر هزار مش على مزاجك بقى مش بتاعنا ومش مصري؟ يا جماعة بالراحة على بعض"