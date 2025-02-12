ميرنا وليد - بيروت - طرحت السيدة ماجدة الرومي، أغنيتها الجديدة "قول يا قلبي"، على قناتها الخاصة على يوتيوب.

الأغنية من كلمات ماجدة الرومي، ألحان يحيى الحسن، وتوزيع موسيقي داني الحلو، أما إخراج الكليب فهو لـ وسام سميرة.

حققت الأغنية أصداءً إيجابية منذ إطلاقها، وجاءت كل التعليقات مثنية على إحساس ماجدة الرومي الرائع وصوتها الجبار، وفنها الراقي.

وعبر الجمهور عن فرحته بالاصدار الجديد للمطربة اللبنانية، خصوصاً أن الأغنية من كلماتها.

حققت الأغنية لغاية الآن، أكثر من 111 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة.

لمشاهدة الفيديو اضغط

كانت هذه تفاصيل خبر ماجدة الرومي تطرح أغنيتها الجديدة "قول يا قلبي" من كلماتها- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.