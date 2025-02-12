شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى وخالد سليم ومحمود ياسين 3 أشقاء فى وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

يظهر الفنانون كريم فهمى وخالد سليم ومحمود ياسين جونيور بأدوار أشقاء ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب مع النجمة ياسمين عبد العزيز الذى يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، وخلال الحلقات تظهر لكل واحد قصته حيث يجسد خالد سليم دور زوج ياسمين عبد العزيز، فيما يقف كريم بجانبها بعد انفصالها عن شقيقه.

مسلسل وتقابل حبيب من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، سلمى غريب، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

ويعود كريم فهمى للعمل مع ياسمين عبد العزيز بعد 4 سنوات من عرض مسلسل "ونحب تانى ليه" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2020، وشكلا النجمان ثنائية فنية رومانسية خلال أحداث العمل الذي شارك فى بطولته شريف منير،سوسن بدر، إيهاب فهمى، تارا عماد، اسلام جمال، علا رشدى، ايمان السيد، سليمان عيد، عماد رشاد، سمر مرسى، كارولين عزمى اية سليم، بدرية طلبة، أمنية مغربى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى

أما خالد سليم فكان آخر أعماله، مسلسل "حكايات الماميز" معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، انتصار، هبة عبد الغنى، حجاج عبد العظيم، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، أحمد حبشى، وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعى لايت.

كريم فهمي



خالد سليم