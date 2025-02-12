ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري أحمد سعد، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، ظهر فيه برفقة إبنته داخل الطائرة.

وتضمن الفيديو مجموعة صور جمعته مع ابنته، وأظهرت علاقتهما المميزة، وأرفق سعد الفيديو بتعليق كتب فيه: "حبيبة أبوها"، كما رافق مقطع الفيديو أغنية سعد الجديدة "سودة سودة"، من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

وتقول كلمات الأغنية:

"ده حبيب الغجري بشوفه أنا واجري

وراه مشوار وراه مشوار وكعوبي تدوب

والشفة فراولة يا ناس وانا أولي...

أدوق وانهار أدوب... وانهار من الشوق ملهوف

ده حبيب الغجري بشوفه انا واجري

وراه مشوار وراه مشوار وكعوبي تدوب

والشفة فراولة يا ناس وانا أولي

أدوق وانهار أدوب وانهار من الشوق ملهوف".

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يستمتع بوقته مع إبنته على الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.