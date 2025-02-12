ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية منة فضالي، منشوراً عبر حسابها الرسمي أثارت فيه الجدل، بحديثها عن الغدر والنفاق والخيانة.

وشاركت منة متابعيها، مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها من داخل سيارتها، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "زمن غريب يتميز فيه الحقير بالكرامة، ويبشر فيه الخائن بالوفاء، ويدافع فيه المنافق عن الصدق".

وأثار منشور منة الكثير من التساؤلات، حول معاني الرسالة والهدف منها.

وعلى صعيد آخر، كانت غابت منة فضالي عن حضور حفل زفاف شقيقها، ونشرت مجموعة صور من الحفل، وأرفقتها بتعليق: "أخويا الصغير اتجوز وللأسف معرفتش أحضر الفرح بسبب الشغل والتصوير، كان نفسي أكون جنبك في يوم زي ده بس غصب عني، مبروك يا حبيب قلب أختك وربنا يسعدك ويبعد عنك العين، وأشوفك أحسن حد في الدنيا".

كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تتحدث عن الخيانة بمنشور جديد فما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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