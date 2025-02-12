عمرو سعد يروج لمسلسله الجديد من دون قميص.. والبعض يتهمه بهذا الأمر!- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري عمرو سعد، صورة له من كواليس مسلسل "سيد الناس"، الذي سيتم عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025، وذلك بهدف الترويج للعمل.

وأحدثت الصورة نوعاً من البلبلة، وذلك بسبب ظهور عمرو سعد في الصورة من دون قميص، مستعرضاً جسمه الرياضي وعضلاته، وعلق كاتباً: "سيد الناس رمضان 2025"، وتصدر الترند فور نشره الصورة. وانقسمت التعليقات بين من أشاد بـ عمرو سعد، وعبروا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل الجديد، واعتبر البعض الآخر أنه يحاول أن يقلد الفنان محمد رمضان، إذ كتب أحدهم: "نتفق او نختلف كلها بقت محمد رمضان".