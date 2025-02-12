شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أعمال عمر الحريرى بالسينما والدراما فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر الحريرى الذى اشتهر بأدواره الكوميدية، وتميز بتقديم أعمال فنية كبير فى تاريخ السينما والدراما والمسرح، كانت بدايته مع السينما وهو طفل حيث شارك فى فيلم سلامة فى خير 1937، تخرج بعد ذلك من المعهد العالى لفن التمثيل العربى، وخلال التقرير التالى نستعرض أهم أعماله فى السينما والدراما.

قدم الحريرى خلال مشواره الفنى أكثر من 100 فيلمًا، ومن أبرز أفلامه الوسادة الخالية مع عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز، وسكر هانم عام مع كمال الشناوي وسامية جمال وعبد المنعم إبراهيم بدور فريد، والناصر صلاح الدين مع أحمد مظهر وصلاح ذو الفقار ونادية لطفي عام 1963 بدور فيليب الثاني، وأهل القمة مع نور الشريف وسعاد حسني، ومعالي الوزير مع أحمد زكي، وكان أخر أعمال الحريري في السينما هو فيلم الرجل الغامض بسلامته مع هانى رمزي.

كما شارك أيضا فى أكثر 30 مسلسل، أبرزها مسلسل شيخ العرب همام، ومسلسل ساكن قصادي مع محمد رضا وسناء جميل، ومسلسل عمر بن عبد العزيز، ومسلسل الأمير المجهول، ومسلسل لا إله إلا الله، ومسلسل البنات، ومسلسل أوراق الورد مع الفنانة وردة الجزائرية، كما شارك في بطولة مسلسل أحلام الفتى الطائر مع عادل إمام.

كما شارك فى "فتافيت السكر" عام 1960 وجسد فيه دور "فريد" الشاب الذي تجمعه قصة حب بفتاة ويسعى إلى مقابلتها لكن تنقلب الأمور في إطار كوميدي، وعاد عمر الحريري بعد 50 عاما من عرض الفيلم ليقدمها في شكل مسرحي عام 2010، لكنه جسد فيها دور "قدري" والد نبيل، وشاركته البطولة لبنى عبد العزيز وطلعت زكريا وأحمد رزق وغيرهم من الفنانين.