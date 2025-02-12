شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى وعبير نعمة يحييان حفلا غنائيا يوم عيد الحب فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم مروان خورى والمطربة عبير نعمة حفلاً غنائيًا فى قطر يوم عيد الحب 14 فبراير الجارى، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة متنوعة من أغانيهما القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وأحيا النجم مروان خورى مع النجمة إليسا حفلاً غنائيًا يوم 10 من شهر فبراير الجارى في دبى.

كما أحيا النجم اللبناني مروان خورى حفلا غنائيا يونيو الماضى ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب، وقدم مجموعة من أغانيه الرومانسية وأحدث أغنياته "خد الغمرات"، وسط تفاعل كبير من الحضور كما غنى بعض من أغانية القديمة و عزف كذا أغنية على البيانو وسط تصفيق حار من الجمهور.

وكان قد أحيا النجم اللبناني مروان خورى حفلاً غنائيًا مؤخرا في أربيل بالعراق، وذلك ضمن الحفلات وكان قد طرح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.

أحيت المطربة اللبنانية عبير نعمة، مؤخرا، حفلا غنائيا على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة، وقدمت خلاله باقة كبيرة من أغانيها، ومنها "احكيلي" و"بعدني حبك" و"يا نسيم الروح" و"ع اسمك غنيت" و"كل ماتقلي" و"وينك" و"حبيبتي قولي" و"بصراحة" و"غني قليلا".