شكرا لقرائتكم خبر عن "فلكلوريتا" يقدم الأغانى الفلكلورية والتراثية المصرية بقبة الغورى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الأنشطة الفنية التى تنظمها وزارة الثقافة يستضيف مركز إبداع قبة الغورى بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا جديدًا لفرقة "فلكلوريتا"، وذلك فى السابعة والنصف من مساء الخميس 13 فبراير.

يتضمن الحفل باقة من الأغانى الفلكلورية والتراثية المصرية، إلى جانب عروض استعراضية تعكس تنوع الفنون الشعبية بالمحافظات، من بينها الرقصات الصعيدية، البورسعيدية، والإسكندرانية، بالإضافة إلى رقصة التنورة.

وتقدم الفرقة مختارات من الأغانى التراثية مثل "بيبة"، "الحلوة دى"، "مربعات ابن عروس"، "متى أشوفك"، "بص على الحلاوة"، "ياما دقت"، "تحت الشباك"، "أنا اللي ببيع ياسمين"، "يا بهية"، "سلَّم عليّ"، إلى جانب إعادة إحياء أغنيات لعبد الحليم حافظ، شريفة فاضل، عايدة الشاعر، وفاطمة عيد.

جدير بالذكر أن فرقة "فلكلوريتا" تأسست عام 2024 على يد المايسترو أحمد السكران، وتضم 14 فنانة، معظمهن من العنصر النسائي، يجمعهن الشغف بالموسيقى الشعبية والغناء الجماعي مع تقديم بعض الأغاني الفردية، في تجربة تسعى للحفاظ على التراث الفني المصري.