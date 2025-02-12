شكرا لقرائتكم خبر عن درس التمثيل فى فرنسا وانتخب أول نقيب للممثلين.. ذكرى وفاة جورج أبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى وفاة الفنان جورج أبيض، والذى يعد أحد أبرز الفنانين فى الأربعينيات والخمسينيات، انضم إلى جمعيات التمثيل العربية والفرنسية بالإسكندرية، فى يوليو 1904 سافر جورج أبيض إلى فرنسا لدراسة التمثيل، وهناك التحق بالكونسرفتوار وتعلم الموسيقى على يد الفنان سيلفان ثم عاد إلى مصر على رأس فرقة فرنسية عام 1910.

انتخب جورج أبيض أول نقيب للممثلين عام 1942 ثم عين أستاذًا للتمثيل والإلقاء فى معهد فن التمثيل عند افتتاحه عام 1944، وعمل به حتى وفاته وفى عام 1952 عين مديراً عامًّا للفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى.

وقدم أبيض أعمال: عطيل، أوديب الملك، ترويض النمرة، تاجر البندقية، صلاح الدين وملكة أورشليم، أنا الشرق، أرض النيل، ونظرًا لجهوده المتوالية فى إنهاض المسرح، منحه الملك فاروق عام 1945، رتبة الباكوية من الدرجة الأولى، وفى عام 1952 عين مديرًا للفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى ولكنه استقال فى يوليو عام 1953 لظروف صحية.

كون جورج أبيض فرقة عربية عام 1912 بعدما حل فرقته الفرنسية، وقدم فى دار الأوبرا أول مسرحية شعرية عربية من فصل واحد بعنوان "جريح بيروت" تأليف شاعر النيل حافظ إبراهيم وقدم مع فرقته أكثر من 130 مسرحية مترجمة ومؤلفة طوال عشرين عاما، وعمل ناظراً لمحطة سيدى جابر بالإسكندرية.