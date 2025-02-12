شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتى شرير فى تعاونه الثالث مع مصطفى شعبان فى حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد نجاتى فى مسلسل حكيم باشا مع النجم مصطفى شعبان، والذى يتواصل تصويره حالياً، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2025 على شاشات المتحدة ومنصة "watch it".

وعبر محمد نجاتى عن سعادته بالمشاركة فى العمل وقال لـ الخليج 365: سعيد بانضمامى لذلك العمل خاصة أنه يعتبر ثالث تعاون يجمعنى بالفنان مصطفى شعبان بعد مسلسل مزاج الخير وبابا المجال.

أكد محمد نجاتى أن مسلسل "حكيم باشا" سيكون مختلفا وجديدا من ناحية القصة والتيمة، موضحاً أنه يجسد دور رجل صعيدى شرير اسمه بحر وهو ابن عم حكيم الذى يجسد دوره مصطفى شعبان، ويدخل معه فى مشاكل وصراعات.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

ويتعاون مصطفى شعبان مع المؤلف محمد الشواف للعام الثالث على التوالى في "حكيم باشا" بعدما قدما سوياً مسلسلي "المعلم" بمشاركة سهر الصايغ في شهر رمضان الماضي، وسبق أن تعاونا للمرة الأولى في مسلسل "بابا المجال" بمشاركة: سهر الصايغ ونسرين أمين ورياض الخولي وسوسن بدر في رمضان 2023، في حين يعمل مصطفى شعبان مع المخرج أحمد خالد أمين للمرة الأولى.