بلوك شتوي.. مي سليم تستمتع بوقتها في تركيا

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الأردنية مي سليم في أحدث إطلالتها على الجمهور من خلال صورة شاركتها شاركته عبر حسابها الخاص من تركيا أثناء قضائها وقت مميز هناك، ظهرت بلوك شتفي إرتدت فيه توب واسع باللون البيج مع سروال اسود ضيق، و معطف واسع و كبير من الفرو، وإعتمدت لشعرها تسريحة تليق بالإطلالة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت نشرت مي سليم، صورة ظهرت فيها برفقة شقيقها، وبدت مي في الصورة وهي تستمتع بوقتها مع شقيقها على شاطئ البحر، وترتدي فستاناً باللون الأخضر مع قبعة بنية اللون. وتركت مي شعرها منسدلاً على كتفيها، ولم تضع مكياجاً على وجهها.
وأرفقت مي الصورة بتعليق اكتفت فيه بكتابة: "My Brother" "أخي".
وتفاعل المتابعون مع منشور مي، وأعربوا من خلال التعليقات عن إعجابهم بجمالها وأناقتها، وعن محبتهم الكبيرة لها، كما تمنوا لها السعادة.
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