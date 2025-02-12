إليكم أحدث اعمال مايا دياب الغتائية.. "قلبي قفلتو"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب احدث اعمالها الفنية و هي أغنية تحمل إسم "قلبي قفلتو"، و ذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.



أغنية "قلبي قفلتو" من كلمات و توزيع نبيل خوري، ألحان هادي شرارة، و تقول كلمات الأغنية:

من زمان

قلبي كان

يعلق و يحب بسرعة

من زمان

قلبي كان

من نظرة يحس بلمعة

بحبك صارت هالكلمة بعيدي

ما بدي جروح جديدي

قلبي قفلتو اليوم

تقفل قلبي و مفتاحو ضايع

و صاير هالدنية بايع

و كلو عليك اللوم

بدي شي أي شي

ينسيني الشفتو منك

بدي حب بدي عيش

و ما أعرف ولا شي عنك

بحبك صارت هالكلمة بعيدي

ما بدي جروح جديدي

قلبي قفلتو اليوم

تقفل قلبي و مفتاحو ضايع

و صاير هالدنية بايع

و كلو عليك اللوم

بحبك

هالكلمة بعيدي

ما بدي جروح جديدي

قلبي قفلتو اليوم

تقفل قلبي و مفتاحو ضايع

و صاير هالدنية بايع

و كلو عليك اللوم

