ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب احدث اعمالها الفنية و هي أغنية تحمل إسم "قلبي قفلتو"، و ذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
أغنية "قلبي قفلتو" من كلمات و توزيع نبيل خوري، ألحان هادي شرارة، و تقول كلمات الأغنية:
من زمان
قلبي كان
يعلق و يحب بسرعة
من زمان
قلبي كان
من نظرة يحس بلمعة
بحبك صارت هالكلمة بعيدي
ما بدي جروح جديدي
قلبي قفلتو اليوم
تقفل قلبي و مفتاحو ضايع
و صاير هالدنية بايع
و كلو عليك اللوم
بدي شي أي شي
ينسيني الشفتو منك
بدي حب بدي عيش
و ما أعرف ولا شي عنك
بحبك صارت هالكلمة بعيدي
ما بدي جروح جديدي
قلبي قفلتو اليوم
تقفل قلبي و مفتاحو ضايع
و صاير هالدنية بايع
و كلو عليك اللوم
بحبك
هالكلمة بعيدي
ما بدي جروح جديدي
قلبي قفلتو اليوم
تقفل قلبي و مفتاحو ضايع
و صاير هالدنية بايع
و كلو عليك اللوم
كانت هذه تفاصيل خبر إليكم أحدث اعمال مايا دياب الغتائية.. "قلبي قفلتو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.