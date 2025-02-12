بالصور- يارا السكري تبرز انوثتها بلوك كاجوال شتيو رائع

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري قلوب متابعيها في أحدث إطلالاتها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك شتوي كاجوال أثناء إستمتاعها بوقتها في تركيا، فقد إرتد توب اللون الأبيض مع سترة ضيق باللون الاسود من الصورف و سروال اسود ضيق، و إنتعلت بقدميها حذاء عالي، وإعتمدت لشعرها تسريحة تناسب اللوك، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت نشرت يارا السكري صورة، ظهرت فيها من كواليس أحدث الأعمال التي تحضر لها، والذي يحمل إسم "فهد البطل"، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل، إلى جانب الممثل المصري أحمد العوضي، وعلقت يارا السكري على المنشور بالقول: "آسيا وفهد، رمضان 2025".
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