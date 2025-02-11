رمضان 2025: ماذا قال أبطال أشغال شقة عن الموسم الثاني؟

هشام ماجد: عانيت شخصياً من المُساعِدات المنزليات

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أسماء جلال: الموسم الثاني سيكون ممتعاً أكثر من الأول

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محمد عبدالعظيم: مفارقات التحضيرات مثلما يحدث على الشاشة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 10:23 مساءً - يعود المُسلسل الكوميدي ""، في موسم جديد خلال، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول؛ حيث يتواصل خلال الموسم الثاني التعامُل اليومي الدرامي مع طقوس العائلات المصرية وأجواء المُساعِدات في المنزل؛ إذ يتعرّض حمدي (هشام ماجد)، وياسمين (أسماء جلال) للكثير من المواقف. البعض منها ساخر، والكثير منها مأساوي.من جانبه، قال الفنان هشام ماجد في بيان من قناة "mbc مصر"، العارض الحصري للعمل، إنه سعيد بالموسم الجديد من أشغال شقة. مضيفاً: إن سرّ نجاح الموسم الأول، هو المصداقية في الأفكار؛ حيث وجد الكثير من المُشاهدين أنفسهم في مواقف مُشابهة لما تعرّض له حمدي وياسمين مع المُساعِدات المنزليات. مؤكداً على أن الموسم الثاني غني بالأحداث والمُفاجآت، وهناك تطورات كبيرة ستُضفي على الأحداث الكثيرَ من التميُّز.‏يمكنكِ قراءة 7 مسلسلات كوميدية في رمضان 2025: التفاصيل الكاملة‏وأشارإلى أن الكيمياء بين الأبطال في الموسم الأول، تلاقت بصورة كبيرة؛ فأصبحوا وكأنهم يعملون معاً منذ سنوات، وهو ما سيظهر أكثر في الموسم الجديد. لافتاً إلى: أن أحداث العمل تشبه كثيراً ما يحدث في الحياة بوجه عام؛ حيث إنه عانى شخصياً في حياته هو وزوجته من بعض المُساعِدات المنزليات، وكثيراً ما وقعت لهما مواقف، بعضها طريف، وبعضها غريب، ومن بينهن نموذج مُشابه لشخصية أم صابرين التي قدّمتها الفنانة إنتصار.بدورها، أكّدت الفنانة أسماء جلال أن النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من "" هو الذي دفعهم لتقديم موسم ثانٍ؛ مشيرةً إلى أن المشاكل والمفارقات التي تواجه ياسمين وحمدي في علاقتهما بأبنائهما وأهلهما وضيوفهما في المنزل، ستتزايد في "أشغال شقة جداً". مشددة على: أن الموسم الثاني سيكون مُمتعاً للمُشاهدين أكثر من الموسم الأول، وخصوصاً عندما تقع لهما الكثير من المواقف والأزمات التي تصل لحدّ الكوارث؛ مما يفجّر المواقف الكوميدية.اقرأي أيضاً محاسب وعامل ومحام: أبرز مهن النجوم في دراما رمضان 2025أما الفنانفأعرب عن سعادته بأن شخصية "عربي" لاقت قبولاً من الجمهور. مشيراً إلى: أنه وجد دعماً ومُساندةً من المخرج خالد دياب، والفنان هشام ماجد الذي كثيراً ما يؤثِر الآخرين عليه في المشاهد الجماعية. لافتاً إلى: أنه درس التمثيل أكاديمياً، وقبل ذلك عمل لسنوات في مسارح الأقاليم، وهو ما منحه الكثير من الفرص للتدريب والتطوير والاحتكاك بنماذج متنوّعة من الجماهير، التي صقلت موهبته.الفنانأحد أبطال المسلسل، أكّد أنه يُحب هذا النوع من الكوميديا في أعماله، والتي تعتمد على كوميديا الموقف. مضيفاً: أنه استقى المُصطلحات الخاصة بالشخصية من أحد الخبراء المُتخصصين في الطب الشرعي الذي يرافق الأبطال أثناء التصوير. مشيراً إلى: أن علاقته بـ هشام ماجد، ومُصطفى غريب في أثناء التحضير، غنية بالمُفارقات، وتُشبه ما يحدث على الشاشة.تابعي المزيد: نجوم بأكثر من زوجة في مسلسلات رمضان 2025وكشف الفنانأن شخصية فادي تأخذ مُنحنًى مُختلفاً في الموسم الجديد، في علاقته بياسمين وتدخُّله في حياة حمدي بصورة مُبالَغة؛ مما يُفجّر الكثير من المواقف الكوميدية. موضحاً: أن كونه كاتباً وسيناريست، ساعده كثيراً في استحضار روح الشخصية. معتبراً: أن وجوده في أشغال شقة، كان وش السعد عليه، وقدّمه للجمهور بصورة كبيرة، وأظهر جوانب من موهبته، كما أنه كمؤلف استفاد من عمله كممثل، والعكس صحيح.ومن جانبه، قال الكاتب والمخرج، إن تسمية هذا الموسم بـ"أشغال شقة جداً" جاء ليعكس الأحداث والمواقف التي يتعرّض لها الأبطال؛ فهي فعلاً شاقة جداً. مؤكداً على: أن العرض في دراما رمضان، تجرِبة مُختلفة؛ حيث يُصبح مُشابهاً للعروض المسرحية؛ إذ يتم استقبال ردود الأفعال بصورة مُباشرة يومياً من المُتابعين. موضحاً: أن اختياراته للمُمثلين تعتمد بالأساس على موهبة التمثيل؛ لأنه أحياناً المُمثل الجاد، يُقدّم أداءً كوميدياً أفضل من الكوميديان الصريح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».