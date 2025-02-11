رمضان 2025: عمرو سعد يكشف عن كواليس سيد الناس.. وهذا ما قاله

عمرو سعد: أتمنى "سيد الناس" يكون سفير الدراما المصرية

ونشر عمرو سعد كواليس المسلسل عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" معلقاً: "تصوير مسلسل سيد الناس، إخراج محمد سامي، وبطولة مجموعة رائعة عن كبار نجوم مصر، واللي إن شاء الله تشوفوه في رمضان على شاشة mbc1 وmbc مصر، وmbc عراق، وشاهد، نتمنى أن ينال إعجاب ومحبة كل بيت مصري وعربي، ويكون خير سفير للدراما المصرية العظيمة في كل شارع عربي من المحيط إلى الخليج".

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أبطال مسلسل "سيد الناس"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 10:23 مساءً - كشف الفنانعن صور جديدة من كواليس مسلسله الجديد ""، الذي يواصل تصويره بشكل مكثف للعرض في، حيث يعود عمرو سعد بهذا العام إلى منافساتبعد غيابه العام الماضي، معتمداً على الدراما الشعبية المليئة بالصراعات العائلية والحكايات الإنسانية." يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول جارحي (عمرو سعد) بعد وفاة والده (خالد الصاوي) الذي كان يعمل في التنجيم عن الذهب، يجد نفسه أمام واقع جديد؛ مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم وخصوم لا يرحمون، حيث يتعرض للظلم ويدخل السجن، وعندما يخرج يتعين عليه أن يخوض صراعاً محفوفاً بالمخاطر؛ لحماية إرثه وعائلته وسط صراعات مثيرة.مسلسل "" من بطولة، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، إنجي كيوان، إسماعيل فرغلي، دعاء حكم، مؤمن نور، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لمحمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.اقرئي أيضاً: مؤلفون ومخرجون يشاركون بأكثر من مسلسل في رمضان 2025يذكر أنقدم آخر أعماله مسلسل "الأجهر"، والذي تم عرضه عام 2023، وشارك في بطولة العمل: درة، سيد رجب، ناهد السباعي، عمرو عبدالجليل، نور النبوي، أحمد صفوت، سارة سلامة، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمد جمعة، أنوشكا، محمود قابيل، مصطفى أبو سريع، ندى بهجت، ومن إخراج ياسر سامي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».