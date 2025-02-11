ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة العراقية رحمة رياض على متابعيها من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من زيارتها إلى مدينة تورونتو الكندية، و كانت ترتدي توب باللون الاسود ضيق مع سورال باللون الابيض وائع، و فوقهم معطف منالفرو البني كبير، و ربطت شعرها غلى الخل على شكل ذيل الحصان، مع مكياج هادئ و نظارات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.
و أحيت الفنانة العراقية رحمة رياض، يوم السبت الماضي، أضخم حفل عربي شهدته مدينة فانكوفر، وسط حضور جماهيري غير مسبوق.
وتألقت رحمة في الحفل، الذي نفدت تذاكره بالكامل قبل موعده، وكان احتفالًا خاصًا بعيد الحب، إذ اجتمع عشاق الفن العربي للاستمتاع بأمسية استثنائية.
وخلال الحفل، غنت رحمة باقة من أجمل أغنياتها، وسط تفاعل حماسي من الجمهور، الذي عاش معها أجواء موسيقية رائعة، وتفاعل معها بالتصفيق والرقص والغناء.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- رحمة رياض تطل على الجمهور بهذا اللوك الشتوي من مدينة تورونتو الكندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.