بالصور- رحمة رياض تطل على الجمهور بهذا اللوك الشتوي من مدينة تورونتو الكندية

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة العراقية رحمة رياض على متابعيها من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من زيارتها إلى مدينة تورونتو الكندية، و كانت ترتدي توب باللون الاسود ضيق مع سورال باللون الابيض وائع، و فوقهم معطف منالفرو البني كبير، و ربطت شعرها غلى الخل على شكل ذيل الحصان، مع مكياج هادئ و نظارات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.



و أحيت الفنانة العراقية رحمة رياض، يوم السبت الماضي، أضخم حفل عربي شهدته مدينة فانكوفر، وسط حضور جماهيري غير مسبوق.

وتألقت رحمة في الحفل، الذي نفدت تذاكره بالكامل قبل موعده، وكان احتفالًا خاصًا بعيد الحب، إذ اجتمع عشاق الفن العربي للاستمتاع بأمسية استثنائية.

وخلال الحفل، غنت رحمة باقة من أجمل أغنياتها، وسط تفاعل حماسي من الجمهور، الذي عاش معها أجواء موسيقية رائعة، وتفاعل معها بالتصفيق والرقص والغناء.

