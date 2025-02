بندبات على وجهيهما.. أحمد عز يشارك متابعيه كواليس "The Seven Dogs" مع كريم عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد عز مجموعة من الصور مع متابعيه عبر حسابه الخاص، اظهر من خلالها كواليس تصوير فيلم "The Seven Dogs" إلى جانب الممثل المصري كريم عبد العزيز، حيث ظهر الإثنان بندباد و دم على وجههما، و علق أحمد عز على المنشور بالقول: "من الكواليس حصريا".



و في وقت سابق، نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو له، ظهر فيه برفقة الممثلين المصريين كريم عبد العزيز وأحمد عز، بطلي فيلم "The Seven Dogs".

وهنأ تركي آل الشيخ كريم عبد العزيز وأحمد عز بالفيلم، قائلاً: "احنا حاليا بنناقش فيلم The Seven Dogs، شوفت لقطات من الفيلم وهيبقى مفاجأة 2025.. أهم حاجة ادبـحوا وبخروا علشان العين والحسد".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور تركي آل الشيخ، وأعربوا عن حماسهم الكبير لمشاهدة الفيلم.

فيلم "The Seven Dogs"، قصة تركي آل الشيخ وفريق Big Time، سيناريو وحوار محمد الدباح، ومن إخراج المخرجين العالميين Adel وBelal.