بنقشة النمر..كارلا حداد تسحر الانظار بفستانها الخيالي

ميرنا وليد - بيروت - سحرت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد، متابعيها في أحدث إطلالاتها، بمجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بغاية الأناقة، وكانت ترتدي فستان طويل و ضيق بلون نقش النمر من دون اكمام ذات فتحة حتى اعلى الساق، مع قفازات عالية بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت نشرت كارلا حداد صوراً لها من أمام شجرة الميلاد، وقد إختارت فستاناً أبيض بليسيه، وفوقه رداء شفاف مزين بكرات حمراء وأزهار بيضاء، وعلقت على الصور قائلة: "My favorite color is Christmas lights لوني المفضل هو أنوار الميلاد. ميلاد مجيد".

