شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشوق جمهوره ببرنامجه على dmc ويعلق: استنى مدفع رمضان بعد الأذان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم محمد رمضان جمهوره بفيديو على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلق قائلا: "وانت قاعد بتفطر هتبقى جايب قناة دى إم سى استنى مدفع رمضان بعد الأذان على طول، وباختصار شديد أنا ماليش تقليد".

وشارك النجم محمد رمضان جمهوره فيديو جديدا نشره عبر حسابه بموقع إنستجرام، وقال خلال الفيديو: "فى مدفع رمضان دا قبل أذان المغرب قبل ما الناس تفطر وفى مدفع رمضان دا بعد الفطار هيبقى على dmc عشان الناس تفرح.. وهتقولي عامل دا ليه هقولك باختصار شديد الناس عايزة الجديد يا ليفة"، وكتب تعليقا على فيديو: "ثقة في الله مصر هتفرح".

من ناحية أخرى نشر محمد رمضان خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، ظهر فيه يحكي موقفا طريفا له مع معجب في الشارع.

وقال محمد رمضان، في الفيديو: "واحد قابلني في الشارع وقال لي إيه يا نجم كلها رافعة حبوب جراءة ومقطعة البطاقة احنا مش هنشوفك في رمضان ولا إيه؟ قلت له افتح قناة dmc واستنى مدفع رمضان عشان تفطر".

وكان آخر أعمال رمضان في يناير الماضي، حيث طرح أحدث كليباته الغنائية بعنوان "قطتي مبتخربش" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وكذلك أغنية "أنا البلد" التي حصدت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس.