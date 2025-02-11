شكرا لقرائتكم خبر عن جولة خليجية لمسرحية سامح حسين "وحيد فى المنزل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت المسرحية الكوميدية "وحيد فى المنزل"، بطولة النجم سامح حسين، فى دبى، محققة نجاحًا لافتًا، ورفعت شعار كامل العدد خلال عروضها أيام 7 و8 و9 فبراير.



سامح حسين



مسرحية سامح حسين



مسرحية وحيد فى المنزل



الفنان سامح حسين

ويضم طاقم العمل كلا من سامح حسين في دور وحيد، إيمان غنيم في دور سارة الزوجة، سهيلة الأنور في دور "الأم"، محمد مبروك يوركا فى دور الأب، عبد المنعم رياض في دور مدير الشركة، محمد مصطفى تيكا وباسم سليمان فى دور مندوبى شركة.

المسرحية من تأليف وإخراج عمرو حسن، تحت إشراف محمد عادل أبو حجازي، ولاقى العرض استحسان الجمهور بشكل كبير، حيث تدافع الحضور لالتقاط الصور مع أبطال المسرحية عقب انتهائها. كما شهد العرض حضور النجم المصري وبطل المنتخب محمد النني، وسط أجواء من المتعة والإثارة.

ونظرًا للنجاح الكبير، تلقت المسرحية عروضًا لتقديمها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستنطلق الجولة قريبًا في الكويت وقطر وعُمان والبحرين، مع دراسة عروض إضافية في دول أخرى، بالإضافة إلى التشاور حول تقديمها في جمهورية مصر العربية قريبًا.