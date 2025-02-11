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مهرجان برلين السينمائي يعلن مشاركة أفلام البحر الأحمر السينمائي في دورته الـ 75

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مهرجان برلين السينمائي يعلن مشاركة أفلام البحر الأحمر السينمائي في دورته الـ 75

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:55 مساءً - أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي مشاركة مجموعة من الأعمال التي تلقت دعماً من قبل مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في الدورة الـ75، المقرر انطلاقها في الفترة من 13 إلى 23 فبراير الجاري.
وأبدت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، فخرها واعتزازها بدورها في تمويل ودعم هذه الأعمال الاستثنائية من خلال صندوق البحر الأحمر.

الأفلام المشاركة

وتتضمن الأفلام المشاركة الفيلم المصري السعودي «ضي»، إخراج كريم الشناوي، الذي سيُعرض في قسم «أجيال»، إذ يأتي ذلك، بعدما عُرض لأول مرة عالمياً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؛ إذ اختير لافتتاح الدورة الرابعة، ديسمبر الماضي.
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كما سُيعرض فيلم «رؤوس محترقة» إخراج مايا أجمية يدي زيلما، وتدور أحداثه حول شابة تعاني من اضطرابات نفسية نتيجة تجارب مؤلمة في الماضي، وتسعى للتصالح مع ذاتها واستعادة حياتها من جديد.

ويشارك في المهرجان الفيلم المغربي «القلب عضلة» إخراج عمران حمدولاي، وهو فيلم رومانسي، تدور أحداثه حول قصة حب تنشأ بين شاب وفتاة من خلفيات اجتماعية مختلفة، ويتناول التحديات التي تواجههما في سبيل تحقيق حلمهما المشترك.
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كما سيُشارك فيلم «رؤى الأجداد للمستقبل» إخراج ليموهانج جيرميا موسيس، وهو فيلم وثائقي يستكشف التراث الثقافي والروحي للقبائل الأفريقية، مسلطاً الضوء على الحكم والتقاليد التي تنتقل عبر الأجيال وتأثيرها على المستقبل.

فيلم Yunan والمشاركة في المسابقة الرسمية

وسيشارك فيلم « Yunan» للمخرج أمير فخر الدين، بطولة جورج خباز و ‏هانّا شيغولا في المسابقة الرسمية في مهرجان برلين السينمائي الدولي ‏وسينافس الفيلم على جائزة الدب الذهبي مع أهم الأفلام العالمية في ‏المسابقة.

وضمن قسم «وجهات نظر»، سيكون الجمهور مع موعد للفيلم المصري «المستعمرة» إخراج محمد رشاد، وذلك في عرضه العالمي الأول.

كما أعلن سوق الإنتاج المشترك في مهرجان برلين السينمائي، الأفلام المشاركة في نسخة عام 2025، منها فيلمان تلقا دعماً من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وهما: «الشمس ترى كل شيء» إخراج وسام طانيوس، «عطلة» إخراج وسام شرف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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