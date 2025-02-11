أروى جودة وزوجها بجلسة تصوير رومانسية بمناسبة الزفاف

رسالة رومانسية من أروى جودة لزوجهاونشرت أروى جودة عبر حسابها مجموعة من الصور وظهرت برفقة زوجها ترتدي فستان الزفاف، والأخير بالبدلة، وهي مجموعة جديدة من الصور لم تكشف أروى عنها من قبل.
وأرفقت أروى تعليقًا على الصور قائلةً: "أحبك دائمًا وإلى الأبد"، وظهرت في الصور وهما ينظران لبعضهما البعض، وفي صورة أخرى كانت تُقبله.
https://www.instagram.com/p/DF8Id6_Mu0t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DF8Id6_Mu0t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DF8Id6_Mu0t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
أروى جودة تعقد قرانهاكانت الفنانة أروى جودة قد أعلنت منذ فترة عقد قرانها، وقامت بنشر عدة صور عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" من عقد القران وظهرت أروى وهي تجلس بمكتب توثيق الزواج ترتدي الطرحة البيضاء برفقة زوجها بحضور عدد قليل من المقربين من العائلة، وقامت أروى جودة بإرفاق تعليق بالصور تعبر من خلاله عن سعادتها حيث قالت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره اللّٰه لي".
https://www.instagram.com/p/DFGC0ULsdQE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DFGC0ULsdQE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DFGC0ULsdQE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنك قراءة.. أحدثهما أروى جودة ونسرين طافش.. نجمات تزوجن من خارج الوسط الفني
آخر أعمال أروى جودة الفنية
يُذكر أن آخر أعمال أروى جودة الفنية، مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركت في بطولته مع كلٍ من: مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.
وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "نعمة" المحامية الطيبة التي تحاول مساعدة الجميع، وبالأخص زوجها صلاح الذي يعاني من ضيق الحال، لأنها تحبه كثيراً، لكنه يستغلها بشكل مستمر، وعندما تكتشف خيانته لها، تتحول إلى وحش يدمر كل شيء أمامه، من أجل الحصول على حقها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»