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ميرنا وليد - بيروت - اشعلت الفنانة المصرية روبي حماس متابعيها لاحدث أعمالها و هو مسلسل يحمل إسم "إخواتي"، الذي سيعرض في الموسم الرمضاني لعام 2025، حيث قامت بمشاركة البوستر الرسمي للمسلسل مع الجمهور و علقت بالقول: "مسلسل اخواتي رمضان ٢٠٢٥، كل سنة وانتو طيبين".
و في وقت سباق، تألقت الفنانة المصرية روبي بفستان أسود قصير من المخمل، ويتميز بالريش في الجزء السفلي منه، وذلك خلال إحيائها مؤخراً حفلاً لها، غنت فيه باقة من أجمل أغنياتها الشهيرة.
الفستان المميز ببساطته وفكرته، من تصميم Bronx and-Banco، ويصل سعره إلى 46 ألف و422 جنيه مصري، أي حوالى 925 دولار أميركي، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ Boots باللون نفسه.
أما من ناحية الشعر، فقد اعتمدت روبي على تسريحة الويفي، وتركته منسدلاً على كتفيها، أما المكياج فقد لاق بها، إذ حدد ملامح وجهها الجميلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالبوستر الرسمي..روبي تشعرل حماس متابعيها لمسلسلها الرمضاني "إخواتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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