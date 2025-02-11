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ميرنا وليد - بيروت - ابهرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق أنظار متابعيها، بأحدث إطلالة لها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتديةً فستاناً قصيراً من الجلد الاسود من دون أكمام سترابليس مع سترة جلد ذات تصميم رائع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
و حملت ساندرا بيدها حقيبة من دار ازياء Hermès وصل سعرها إلى 36.000 دولار.
وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها، مجموعة من الصور من زيارتها إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- ساندرا رزق تتالق بلوك رائع..إليكم سعر حقيبة يدها الخيالي من Hermès لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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