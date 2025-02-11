شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات جديدة لمسلسل إخواتي لـ محمد شاكر خضير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مسلسل إخواتي، المقرر عرضه فى رمضان 2025، من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب، عن بوسترات جديدة جمعت أبطال العمل وهم النجمة نيللي كريم، والنجمة روبي، والنجمة وكندة علوش والنجمة جيهان الشماشرجى.

وتظهر نيللى كريم فى دور امرأة تتعرض لظروف معينة وتقع تحت الضغوط لتضطرها الظروف أن تعمل على سيارة نقل ذكى وتتدخل في صدمات كبيرة مع أشقائها.

ويقوم ببطولة مسلسل إخواتي كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

وكانت آخر أعمال النجمة نيللي كريم في الدراما مسلسل "فراولة"، الذي عرض العام الماضي فى موسم رمضان، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وشاركها بطولته: شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

بوستر جديدة للمسلسل



مسلسل إخواتي