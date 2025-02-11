شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سليم تغنى للحب على خشبة المسرح الصغير بالأوبرا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية بعنوان "هذا هو الحب " للسوبرانو أميرة سليم، وبمشاركة عازفة البيانو باسكال روزيه، وتسضيف الفنان أحمد حرفوش وذلك فى الثامنة مساء الخميس 13 فبراير على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج باقة من المؤلفات الرومانسية الغربية والعربية منها الحياة الوردية لـ لويجى وأيديه بياف، ماذا ستفعل بقية حياتك لـ ميشيل لوجران ، رائع لـ شارل أزنافور ، سلوان لـ أستور بياتسولا ، بحلم معك لـ هانى شنودة ، هذا هو الحب لـ هارى وارين ، أبدا لـ كولمان ، يا زهرة فى خيالى لـ فريد الأطرش ، حب حياتى لـ فريدى ميركورى وكوين ، تعالى معي لـ كونتى ، أنا مريضة لـ أليس دونا وسيرج لاما ، أرشدنى الى بيتى لـ فريدى ميركيرى، أنا إسمى إيرما لادوس لمنير مراد وشادية ، تامى لـ جاى ليفينجستون ، ترنيمة الحب لـ مارجريت مونو ، حلوة يا بلدى لـ جيف بارنيل وداليدا توزيع أحمد مجدى.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية تقدم خلال شهر فبراير بمناسبة عيد الحب مجموعة متنوعة من مختلف الأشكال الإبداعية العربية والغربية على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.