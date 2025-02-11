شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يحضر أغنيتين جديدتين فى شهر رمضان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب مجد القاسم، إنه يحضر حالياً لطرح أغنيتين جديدتين الأولى تحمل اسم"أهلا أهلا رمضان"، والثانية "ما عدش باقى"، سيتم طرحهما خلال شهر رمضان المقبل على فترتين مختلفتين خلال شهر رمضان.

وأضاف القاسم، لـ"الخليج 365"، أن ذكاء الفنان يكمن في خبرته وقدرته على أن يتماشى مع "الستايل" الجديد للأغاني، وأتمنى أن تنال الأغانى إعجاب جمهور وقت طرحها فى شهر رمضان الكريم.

وكانت آخر أعمال مجد هو ألبوم "بشواتى"، الذى تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ويضم قرابة 10 أغانى، بالنسبة أغنية أغنية بشواتى، كلمات صلاح عطية، ألحان وتوزيع أحمد بدوى، وستكون بطريقة Lyric Videos، بأفكار متطورة ومختلفة.

وكان أيضا مجد القاسم قد ظهر فى برنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبو طالب على قناة الحياة وكشف أنه، أنه كان يتمنى أن يغنى أغنية أهل كايرو بدلا من الفنان حسين الجسمى.

وتحدث مجد القاسم عن حياته العائلية وقال: أنا رجل محب للمنزل والعائلة ولا أخرج كثيرا ولا يستهويني الجلوس في الكافيهات، مشيرا إلى أن ابنه مؤيد يعزف الجيتار ويعد نجما في جامعته، وتحدث أيضاً عن المواقف الصعبة التي واجهته في بداية وصوله للقاهرة، حيث فقد كل متعلقاته وحقائبه وأمواله.