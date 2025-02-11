أميرة سليم تغني للحب في يومه بدار الأوبرا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 07:20 مساءً - تقيم دار الأوبرا المصرية أمسية بعنوان "هذا هو الحب" للسوبرانو أميرة سليم وبمشاركة عازفة البيانو باسكال روزيه، وتستضيف الفنان أحمد حرفوش، وذلك في الثامنة مساء الخميس 13فبراير الجاري على المسرح الصغير.

تفاصيل الحفل



يتضمن البرنامج باقة من المؤلفات الرومانسية الغربية والعربية منها " الحياة الوردية لـ لويجي وأيديه بياف ، ماذا ستفعل بقية حياتك لـ ميشيل لوجران ، رائع لـ شارل أزنافور ، سلوان لـ أستور بياتسولا ، بحلم معك لـ هاني شنودة ، هذا هو الحب لـ هاري وارين ، أبدا لـ كولمان ، يا زهرة في خيالي لـ فريد الأطرش ، حب حياتي لـ فريدي ميركوري وكوين ، تعالى معي لـ كونتي ، أنا مريضة لـ أليس دونا وسيرج لاما ، أرشدني الى بيتي لـ فريدي ميركيوري، أنا إسمي إرما لادوس لـ منير مراد وشادية ، تامى لـ جاى ليفينجستون ، ترنيمة الحب لـ مارجريت مونو ، حلوة يا بلدي لـ جيف بارنيل وداليدا " توزيع أحمد مجدي .



جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية تقدم خلال شهر فبراير بمناسبة يوم الحب مجموعة متنوعة من مختلف الأشكال الإبداعية العربية والغربية على مختلف مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.



قد يعجبك.. أميرة سليم تغني من أجل المرأة والسلام في معهد العالم العربي بباريس



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».