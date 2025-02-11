أريانا غراندي تتحدث عن نجاحها في جعل والديها صديقين رغم انفصالهما

أريانا غراندي تؤكّد سعادتها لعودة والديها صديقين مرةً أخرى

حضور أريانا غراندي حفل توزيع جوائز اختيار النقاد 2025

View this post on Instagram A post shared by Critics Choice (@criticschoice)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 07:20 مساءً - تحدثت النجمة العالميةAriana Grande عن الأساليب التي ساعدت بها والديها في إصلاح علاقتهما بعد انفصالهما؛ مؤكدة أنها نجحت في "إجبار" والدتها جوان غراندي ووالدها إدوارد بوتيرا، على أن يُصبحا صديقين مرة أخرى، بالرغم من انفصالهما، وذلك خلال لقاء لها ببرنامج "WTF" أمسِ الإثنين.وأوضحت النجمة أريانا غراندي أن والديها أصبحا أفضل الأصدقاء؛ مؤكدة أن الأمر استغرق 18 عاماً لإجبارهما على التواصل من جديد، وأنها نجحت في أن تفعل ذلك؛ حيث إن والديها انفصلا وهي طفلة، وقد قررت أن يعودا أصدقاء منذ الاحتفال بيوم ميلادها الـ24 عام 2017.وعن حديثها مع والديها، قالت أريانا غراندي إنها حدّثت نفسها بأنها تحبهما كثيراً، وقد مرّ وقت طويل جداً وصل إلى 18 عاماً، مُطالبة والديها بتجاوُز الأمر. وقد فعلا ذلك بالفعل.وعن تفاصيل عودة الصداقة بين والديها، أضافت، أنها تعتقد أن والديها خاضا حديثاً جميلاً، وعرَفا مقدار حبهما لبعضهما، وأنه أهم من أيّ شيء آخر، وأن ما حدث أمرٌ رائع ويجعلها سعيدة للغاية.وكان والدايحرصان على دعم ابنتهما؛ حيث حضرا حفل توزيع جوائز غرامي عام 2020، وظهرا معها على السجادة الحمراء. كما ظهر والداها أيضاً في نوفمبر الماضي خلال العرض الأول لفيلم "Wicked" في لوس أنجلوس، والذي تُشارك ببطولته النجمة أريانا غراندي.يمكنك قراءة.. "WICKED" يفوز بجائزة الإنجاز السينمائي وإيرادات شباك التذاكر في حفل غولدن غلوب 2025يُذكر أن النجمة العالميةحرَصت على حضور حفل توزيع جوائز اختيار النقاد 2025، والذي شهد ظهور عدد كبير من نجوم هوليوود والعالم.وقد ظهرت النجمة أريانا غراندي خلال الحفل وهي ترتدي فستاناً لافتاً للانتباه، خلال مقطع فيديو تم نشره على الحساب الرسمي لحفل توزيع جوائز اختيار النقاد عبْر "إنستغرام"، وهي تستقبل النجم آندرو سكوت بحفاوة شديدة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».